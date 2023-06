Großer Bahnhof am Samstag Mittag in Santa Ponsa. Im Rahmen des am Sonntag startenden ATP-Tennisturniers, der Mallorca Championships, gaben sich mehrere internationale Prominente die Klinke in die Hand. Den Anfang machte Sir Richard Branson, milliardenschwerer Unternehmer und Gründer des Virgin Group Konzerns. Der Brite, der am vergangenen Mittwoch bereits sein neues Super-Luxus-Hotel Son Bunyola in Banyalbufar offiziell eröffnet, wurde von Turnier-Veranstalter Edwin Weindorfer zum Ehrenmitglied des Santa Ponsa Country Clubs ernannt.

Branson, selbst begeisterter Hobby-Tennisspieler ,kündigte bei der Gelegenheit an, dass sein Hotel Son Bunyola in Zukunft Tennis-Trainingscamps anbieten wird. Außerdem ließen sich in Santa Ponsa die beiden ehemaligen deutschen Tennisstars Boris Becker und Tommy Haas blicken. Haas wird bei der abendlichen Eröffnungsgala des Turniers an einem Show-Turnier teilnehmen. Becker kündigte an, dem Wettbewerb in den nächsten Tagen als „Beobachter" beizuwohnen. Für die Abendveranstaltung unter Ausschluss der Öffentlichkeit werden weitere Prominente wie Schauspieler Uwe Ochsenknecht und TV-Moderatorin Verena Pooth erwartet. MM wird von dem Event berichten.