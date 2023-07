Der "MM-Sommer-Cup powered by Minkner & Bonitz" ist in vollem Gange. Die 80 Teilnehmer starteten am Freitagmorgen auf die Runde. Pünktlich um 9 Uhr wurde per Rakete der Startschuss gegeben. Nach einem gemeinsamen Frühstück auf der Terrasse ab 8 Uhr ging es für die Golfer dann darum, Punkte zu sammeln oder einfach nur die herrlichen Ausblicke auf der Golfanlage zu genießen.

Der Star des Tages? Das Wetter! Am Freitag scheint überall auf der Insel die Sonne und es werden Temperaturen bis 33 Grad erwartet. "Wir hoffen, dass es erträglich bleibt", so der Tenor unter den Teilnehmern, die sich aber um ihr leibliches Wohl keine Sorgen machen müssen. Denn bereits am Halfway-House wartet auf die Sportler eine Verpflegungspause mit exquisiten Delikatessen und Getränken. Nach der Runde geht es zum Essen ins Clubhaus sowie zur anschließenden Siegerehrung. Für musikalische Unterhaltung ist bei der Siegesfeier ebenfalls gesorgt. Weiterer Höhepunkt ist eine Tombola mit vielen Preisen der Sponsoren. Das Turnier hätte eigentlich im Mai als "Frühlings-Cup" stattfinden sollen, war aber wegen einer Unwetterfront auf Juli verlegt worden.