Die diesjährigen Gewinner des "MM-Sommer-Golfcups powered by Minkner & Bonitz" am Freitag auf der Anlage von Golf de Alcanada heißen Filip Hjerten und Karoline Dreckmann. Letztere erspielte auf einer hervorragenden Runde 30 Bruttopunkte, Hjerten kam nach 18 Loch sogar auf 31 Zähler. Beide Spieler bekamen nach dem Turnier ihre Preise von MM-Chefredakteur Alexander Sepasgosarian und Alcanada-Manager Kristoff Both überreicht.

In den Nettoklassen waren mit 38 Stableford-Punkten Uwe Huber (HCP-Klasse Pro bis 13,9), mit sensationellen 46 Punkten Erck-Frederik Priebe (HCP-Klasse 14,0 bis 20,9) und mit 33 Zählern Ralf Schwarzer (HCP-Klasse 21,0 bis 36,4) erfolgreich. Die Spieler waren nach einem gemeinsamen Frühstück um 8 Uhr per Kanonenstart um 9 Uhr auf die Runde gegangen. Bereits am Halfway-House wurden sie exzellent vom bayerischen Gastronomen Werner Wiedemann versorgt. Im Anschluss ans Spiel gab es auf der traumhaften Terrasse des Clubhauses ein schmackhaftes Buffet und dazu Live-Musik. Highlight war wie immer die Scorekarten-Tombola mit vielen tollen Gewinnen. Der MM-Golfcup fand erstmals im Sommer statt, nachdem die Frühlingsausgabe im Mai wegen einer Unwetterfront hatte verschoben werden müssen.