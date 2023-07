Ob es der Einfluss von Rafa Nadal ist? Innerhalb weniger Tage haben zwei ehemalige Superstars des internationalen Tennis-Zirkus´ Mallorca einen Besuch abgestattet. Nach dem Schweizer Roger Federer, der mit seiner Familie sowie dem deutschen Tennisspieler Thommy Haas am Dienstag beim Baden vor Illetas gesichtet wurde, ließ sich nun auch die US-Ikone und ehemalige Nr. 1 im Damen-Tennis Venus Williams erstmals auf der Insel blicken.

Die 43-Jährige trainierte am Donnerstag in der Tennis-Academy von Rafael Nadal in Manacor, vermutlich um sich auf ihr nächstes Turnier bei den Canadian Open vorzubereiten, die am 7. August beginnen.

Venus Williams gewann bisher sieben Grand-Slam-Titel im Einzel, fünf davon in Wimbledon und zwei bei den US Open. Zusammen mit ihrer jüngeren Schwester Serena wurde Venus Williams von ihren Eltern Oracene Price und Richard Williams trainiert. 1997 gewann sie bei den US Open ihr erstes großes Finale. In den Jahren 2000 und 2001 gewann Williams die Titel in Wimbledon und bei den US Open sowie olympisches Gold im Einzel bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney. Am 25. Februar 2002 erreichte sie erstmals die Nummer 1 der Weltrangliste im Einzel und war damit die erste afroamerikanische Frau, der dies in der Open-Ära gelang.