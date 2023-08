Erstmals hat sich die spanische Frauen-Nationalmannschaft für ein WM-Finale qualifiziert. So gewann La Roja am Dienstagmittag im neuseeländischen Auckland nach einem packenden Halbfinale gegen die favorisierten Schwedinnen mit 2:1.

Alle drei Tore wurde in den letzten zehn Minuten erzielt. Für Mallorca standen die Torhüterin Cata Coll sowie die Mittelfeldspielerin Mariona Caldentey auf dem Platz. Beide zeigten eine hervorragende Leistung und dürfen sich jetzt auf das große Finale am Sonntag gegen Australien oder England freuen, die am Mittwoch im zweiten Halbfinale aufeinander treffen.

Nach einer taktisch geprägten ersten Halbzeit mit nur wenigen Chancen auf beiden Seiten, übernahm Spanien nach der Pause zusehends die Initiative. Neun Minuten vor Schluss traf Salma zur 1:0-Führung, aber auch auf der Gegenseite stach ein Joker: Rebecka Blomqvist glich sieben Minuten später aus mit einem Volley ins obere rechte Eck aus. Olga Carmona sorgte mit einem Traumschuss aus 20 Metern für die Entscheidung (90.).