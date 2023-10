Gymnastikmatten, Hanteln, ein Softball sowie ein elastisches Sportband sind die Utensilien für die morgendliche Trainingseinheit, die die Teilnehmer erwartet. Und nicht zu vergessen: die Balletstange, die den Innenraum des Fitnessstudios umrahmt. Zora Sandenbergh begrüßt die langsam eintrudelnden Schülerinnen herzlich. Heute steht Barre auf dem Programm.Dabei handelt es sich um einen Mix aus Workout, Pilates und Ballett.

2017 wanderte die Südafrikanerin Zora Sandenbergh der Liebe wegen nach Mallorca aus. Mit im Gepäck brachte die Auswanderin auch die Trendsportart Barre aus ihrer Heimat. 1991 in Botswana geboren, wuchs Sandenbergh in Kapstadt auf und entdeckte dort während ihres Studiums die Sportart. „In den Vereinigten Staaten war Barre damals schon lange angesagt und als es nach Südafrika importiert wurde, erfreute es sich auch dort schnell großer Beliebtheit. Ich war mit daher sicher, dass die Sportart auch auf Mallorca gut ankommen würde”, so Sandenbergh. Denn während mittlerweile Barre-Studios wie Pilze aus dem Boden schießen, war die Sportart vor fünf Jahren auf der Baleareninsel noch völlig unbekannt. „Als ich mich hier niederließ, suchte ich nach Kursen, um mit Barre weiterzumachen, aber es gab keine, also beschloss ich, mein eigenes Studio zu eröffnen.”

Seit 2020 leitet Zora Sandenbergh ihr Sportzentrum „The Studio Lifestyle” in Palmas Stadtviertel Santa Catalina. Die meisten Teilnehmer sind weiblich und kommen aus Deutschland, Großbritannien und Skandinavien. Dabei sind alle Altersklassen vertreten. „Jeder kann mitmachen. Bei dem Barre-Workout handelt es sich um ein Ganzkörper-Training, das sich an Figuren und Bewegungen aus dem klassischen Ballett anlehnt, dazu Gymnastikelemente und auch Elemente aus dem Pilates und Yoga kombiniert”, erklärt Zora Sandenbergh. Die Trendsportart bringt dabei den gesamten Körper in Form. „Die Muskeln werden gestärkt und Rücken- und Knieschmerzen gelindert, aber man hat auch Spaß am Unterricht. Die meisten von uns haben Ballett oder rhythmische Sportgymnastik gemacht, als wir klein waren. Der Kurs ist eine Möglichkeit, mit unserem inneren Kind von früher wieder in Kontakt zu kommen”.

Die Stunde beginnt mit einem kurzen, aber intensiven Warm-Up. Danach geht es zum ersten Teil über, mit diversen Pilates-Übungen und Krafttraining. Beschleunigt wird das Workout durch flotte Beats aus der Musikbox zu. Die gesamte Gruppe kommt ordentlich ins Schwitzen. Doch trotz körperlicher Anstrengung herrscht eine ausgelassene Stimmung. Hilfreich sind auch die motivierenden Worte von Zora Sandenbergh: „You are strong, you are beautiful” (Du bist stark, du bist schön!).

Im zweiten Teil der Trainingsstunde werden einige Übungen an der Balletstange absolviert. Danach geht es für das Bauchtraining mit einem elastischem Fitnessband auf die Matte. Nach rund zehnminütigem, schweißtreibenden Workout beendet Zora Sandenbergh die Stunde mit einer sanften Yogaeinheit.

Eine Einzelstunde kostet 18 Euro, eine Zehnerkarte, die sechs Monate gültig ist, 150 Euro. Fazit: Ein rundum effektives Workout, bei dem Muskelkater,aber auch gute Laune garantiert sind.