Am diesem Freitag, 22. September, fällt der Startschuss für die jährliche Ausgabe der ITF World Tennis Masters Tour Mallorca in Capdepera, dem nach Teilnehmerzahl größten Senioren-Tennisturnier der Welt. Insgesamt 800 Spielerinnen und Spieler aus mehr als 30 Nationen gehen auf der Tennisanlage in Font de Sa Cala an den Start. Der Wettbewerb ist zweigeteilt: Vom 22. September bis zum 5. Oktober messen sich Teilnehmer aus den Altersklassen 30 bis 90 Jahre.

Im Anschluss treten vom 8. bis 21. Oktober die besten Seniorenteams der Altersklassen 65 bis 90 bei den ITF Team and Individual Worldchampionships gegeneinander an. Allein bei den Mannschaftswettbewerben treten 165 Teams aus mehr als zwei Dutzenden Nationen gegeneinander an. "Während der vier Tenniswochen erwarten wir insgesamt mehr als 3500 Tennis-Fans auf der Hauptanlage in Font de Sa Cala sowie den vier weiteren Venues in der Umgebung", sagt Turnierdirektor Helge Albrecht. Der Eintritt ist für alle Turniertage kostenlos. "Die ITF World Tennis Masters Tour Mallorca werden seit der ersten Auflage vor fast 30 Jahren ehrenamtlich von unserem überwiegend deutschen Team organisiert – über die Jahre haben wir uns stetig weiterentwickelt. Mittlerweile gehört das Turnier zu den professionellsten Sportveranstaltungen für Senioren weltweit", so Albrecht. Im Laufe der Jahre nahmen an dem Wettbewerb viele Weltmeister und ehemalige ATP- und WTA-Profis teil. Weitere Info unter www.mallorca-seniors.de.