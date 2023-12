Der spanische Tennisstar Rafael Nadal möchte nach seiner verletzungsbedingten einjährigen Pause im Januar bei den Australian Open wieder durchstarten. „Nach einem Jahr ohne Wettkämpfe ist der Augenblick gekommen, wieder anzutreten“, sagte der 37-Jährige in einem am Freitag auf der Plattform X mit dramatischer Musik unterlegten Video. Es werde im Januar in Brisbane sein. „Wir sehen uns dort“, fügte Nadal zuversichtlich hinzu.

Nadal hat seit den Australian Open im Januar dieses Jahres kein Match mehr bestritten. Im Sommer ließ sich der 22-malige Grand-Slam-Sieger an der Hüfte operieren und kündigte danach an, dass 2024 sein letztes Jahr als Profi sein werde. Allerdings war zwischenzeitlich unklar, ob Nadal überhaupt noch einmal zurückkehren würde.

Bei einem Termin in Barcelona hatte Nadal vor kurzem gesagt, er mache im Training deutliche Fortschritte. Er sei glücklich mit der derzeitigen Entwicklung. „Vor ein paar Wochen noch war ich nicht in der Lage sagen zu können, ob ich zurückkehren werde", sagte der frühere Weltranglisten-Erste, „aber die letzten Schritte nach vorn waren positiv." 🎧👀💪🏻😉 pic.twitter.com/iH7NvsQGMT — Rafa Nadal (@RafaelNadal) December 1, 2023 Sein langjähriger Rivale Novak Djokovic hatte sich kürzlich erfreut gezeigt, sollte Nadal zurückkehren. „Ich denke, es wäre schön für unseren Sport, wenn es zumindest noch ein Match zwischen Nadal und mir geben würde", sagte Djokovic (36) bei den ATP-Finals in Turin. „Es ist die größte Rivalität, was die Anzahl der Spiele gegeneinander angeht, die unser Sport jemals hatte", sagte der Serbe. Bislang standen sich Djokovic und Nadal 59 Mal gegenüber.