Der Fußballclub Real Mallorca hat am vergangenen Sonntag in seinem letzten Saison-Spiel im Stadion Son Moix der Inselhauptstadt mit einem Unentschieden gegen Almería seinen Abstieg aus der ersten Liga verhindert. Abstiegsgegner Cádiz CF spielte gleichzeitig gegen Las Palmas 0:0 und verzeichnete damit weniger Torpunkte als Mallorca. Obgleich das Spiel der Mallorquiner nur mit einem 2:2 endete, waren Fans und Spieler erleichtert, sich so eine weitere Saison unter den besten Fußballvereinen Spaniens gesichert zu haben.

Eigentlich hätte Real Mallorca gegen Almería gewinnen müssen, um weiterhin in der Liga zu bleiben. Dadurch, dass aber der Abstiegsgegner Cádiz CF ebenso unentschieden gegen UD Las Palmas spielte, jedoch weniger Tore verzeichnete, sicherten sich die Mallorquiner das Weiterkommen. Vor diesen Spielen war bereits klar, dass nur einer der beiden Vereine – entweder Cádiz oder Mallorca – in der Spielklasse bleiben konnte. Nachdem enttäuschenden Aus im Finale der Copa del Rey Anfang April gegen Atlético Madrid hatten die Mallorquiner nur einen Wunsch: Nicht wieder abzusteigen. Trainer Javier Aguirre gestand: "Gegen Almería haben wir ein schlechtes Finale gespielt".