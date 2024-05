Die Inselkicker von Real Mallorca haben ihr Auswärtsspiel gegen den FC Getafe am Sonntag mit 2:1 gewonnen. Die Tore für "RCD", die kurioserweise in der letzten Spielminute beziehungsweise in der dritten Minute der Nachspielzeit fielen, erzielten Muriqi und Maffeo. Für das gegnerische Team hatte bereits in der 48. Spielminute Álvarez getroffen.

Die "Roten" beenden die Saison damit auf dem 15. Platz der 20 Mannschaften umfassenden ersten spanischen Liga. Den Klassenerhalt hatten die Insulaner bereits vor zwei Wochen klargemacht. Das Spiel in Madrid am Wochenende war auch das letzte Match von Kult-Trainer Javier Aguirre, nachdem der Verein und der Coach vergangene Woche die Trennung bekannt gegeben hatten. Trotz des schwachen Abschneidens in dieser Saison gilt Aguirres Zeit bei Real Mallorca als Erfolgsstory. Aguirre hatte das Team 2022 am letzten Spieltag vor dem Abstieg in Liga 2 bewahrt. In der vergangenen Saison wurden die Europapokal-Plätze nur knapp verpasst und in der jetzt abgelaufenen Spielzeit hatte Aguirre Real Mallorca bis ins spanische Pokalfinale geführt, das gegen Athletic Bilbao nur knapp im Elfmeterschießen verloren ging. Aguirres Nachfolger wird Jagoba Arrasate, der die vergangenen sechs Jahre Osasuna trainiert hatte.