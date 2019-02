Neue Marke soll Palma von anderer Seite zeigen

Mallorcas Hauptstadt hat eine neue Markenstrategie: Die mit dem englischen Titel bezeichnete Kampagne "This is Palma" will die Geschichte der Stadt mit all ihren authentischen Erfahrungen zeigen, wie die Stadträtin für Tourismus, Joana Maria Adrover, auf einer Pressekonferenz am Mittwoch mitteilte.

Sowohl Fotos als auch Design der Kampagne sind neu und im Rahmen der Ende Januar zu Ende gegangenen Touristikmesse Fitur entstanden. "This is Palma" soll sich nicht nur an Touristen, sondern auch an die Bewohner wenden. Weg von Klischees und von typischen Sehenswürdigkeiten, hin zum geschichtsträchtigen Palma, so der Konsens. Besondere Aufmerksamkeit werde Geschichte und Kultur geschenkt.

Zentrales Thema für die Balearen-Politiker auf der Messe Fitur war unter anderem, wie man einem Abzug von Touristen aufgrund der wiedererstarkenden Urlaubs-Konkurrenz wie Türkei oder Tunesien abwenden kann. Die Prognosen für den kommenden Sommer sagen bereits jetzt bei Hotels einen Buchungsrückgang von 20 Prozent vorher.

Ab Ostern sollen die ersten Plakate der Kampagne überall in der Stadt, am Flughafen und in Bussen der Verkehrsgesellschaft EMT zu sehen sein. Auch Unternehmen in Spanien und Portugal, die mit der Stadt kooperieren, beteiligen sich an der Promotion. Alleine die Kampagnenkosten ohne Druck der Werbemittel belaufen sich auf 15.000 Euro.