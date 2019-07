Deutlich weniger Flugausfälle als noch im Vorjahr

Einer Studie des Verbraucherportals Flightright zufolge gab es 2019 bisher deutlich weniger Flugverspätungen und -ausfälle als noch im vergangenen Jahr. Auf Routen von und nach Deutschland – und damit auch auf Mallorca-Verbindungen – fielen von Januar bis Juni 7400 Flüge aus, das sind 23 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Was die Verspätungen angeht, hoben rund 50.000 Flüge mit Verspätungen von mehr als 30 Minuten ab, auch diese Zahl ist rückläufig, wenngleich nur gering.

Fast 12 Prozent der Flüge, die in den vergangenen sechs Monaten in Frankfurt starteten, waren verspätet. Die meisten Annullierungen gab es in Dresden mit rund drei Prozent ausgefallenen Flügen. Bereits im vergangenen Jahr führten diese beiden Flughäfen das Negativ-Ranking an, auch wenn die Verspätungen und Ausfälle 2019 im Vergleich zum ersten Halbjahr 2018 insgesamt zurückgegangen sind.

Die wenigsten Verspätungen verzeichnete der Flughafen Leipzig (4,8 Prozent). Die prozentual wenigsten Ausfälle gab es am Flughafen Berlin Schönefeld (0,4 Prozent).

Für den internationalen Vergleich haben die Experten von Flightright die Verspätungsstatistiken der 40 größten europäischen Flughäfen verglichen. Dabei schneidet vor allem die britische Hauptstadt gut ab: Die wenigsten Ausfälle gab es in London Luton und London Stansted (jeweils 0,2 Prozent), gefolgt von London Gatwick, Malaga und Madrid (jeweils 0,3 Prozent).

An der Spitze des Negativ-Rankings in Sachen Annullierungen stehen Oslo (2,6 Prozent), Düsseldorf (knapp 2 Prozent) und Stockholm (1,9 Prozent). Bei den pünktlichsten europäischen Flughäfen belegen Las Palmas (6,4 Prozent), London Stansted (7,2 Prozent) und Paris Orly (7,8 Prozent) die ersten Plätze. In Lissabon (15,6 Prozent), Warschau (14,5 Prozent) und Amsterdam (14 Prozent) starteten hingegen besonders oft Flüge mit einer Verspätung von 30 Minuten und mehr. (cze)