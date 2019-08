Mallorcas einziges Veganer-Hotel läuft wie geschmiert

Vegane Ernährung boomt. Rund eine Million Menschen verzichten allein in Deutschland auf sämtliche tierische Produkte. Vegane Kreationen finden sich auf der Speisekarte von Edelrestaurants, in Großstädten schießen vegane Supermärkte aus dem Boden, selbst Discounter bringen fleischfreie Burger auf den Markt. Und mittlerweile ist der Trend auch in der Hotellerie angekommen. Das 2011 gegründete Webportal veggie-hotels.com listet bereits 111 rein vegane Häuser rund um den Globus auf. Spanien ist mit sieben Herbergen vertreten, nur eine davon befindet sich auf Mallorca: die Villa Vegana bei Selva.

Die beiden Deutschen Miriam Spann und Jens Schmitt betreiben das vor der majestätischen Kulisse der Serra de Tramuntana gelegene Hotel seit Dezember 2017. Städtische Hektik und Massentourismus sind hier Fremdworte, die Naturstein-Finca ist eingebettet in eine grüne Oase aus Pinien, Palmen und duftenden Lavendelbüschen. „Mit der Lage haben wir wirklich Glück. Das ist eine der wenigen echten Naturidyllen der Insel”, schwärmt Schmitt, der in dem Acht-Zimmer-Hotel (Übernachtung ab 120 Euro) für Verwaltung und Service zuständig ist. Freundin Miriam sorgt für das leibliche Wohl der Gäste. Beide sind seit 2012 überzeugte Veganer. „Ich habe mich schon mit acht Jahren vegetarisch ernährt”, erzählt Spann, die vor 22 Jahren aus Kassel auf die Insel kam. Und was bewog sie dazu, auch auf Eier und Milch zu verzichten? „Milch ist ein brutales Produkt, wenn man bedenkt, dass Kälber von ihren Müttern getrennt und mit Ersatzmilch gefüttert werden, nur damit wir die Muttermilch der Kuh konsumieren können”, erklärt sie.

Mit der Hotel- und Gastronomiebranche hatte das Duo erst mal nichts am Hut. Spann arbeitete als Grafikdesignerin, Schmitt im Tourismus, unter anderem als Buggy-Vermieter. „Mit unserer Umstellung auf die vegane Ernährung entstand die Idee für ein ebensolches Bed & Breakfast”, erzählt Spann. Vier Jahre lang führten beide eine kleine Pension in Esporles und boten dort vegane Kochkurse an. „Das lief super, aber wir hatten keine Restaurantlizenz, um Gäste von auswärts zu bewirten”, erklärt sie. Daher machten sich beide auf die Suche nach einem neuen Hotel, das auch Platz für ihre Haustiere bieten sollte. Ins neue Domizil bei Selva zogen neben zwei Hunden und Katzen auch die Hausschweine Trudi und Tyson mit ein, die sich zufrieden im Schatten von Lavendelsträuchern auf dem Boden wälzen. Mehr als eine Überdosis an Streicheleinheiten haben sie in der Villa Vegana nicht zu befürchten.

Denn auf der Speisekarte tauchen zwar Gerichte wie Sobrassada, Souvlaki oder Sushi auf, doch die Zutaten sind rein pflanzlich. Spann verwöhnt Hotelgäste und Besucher jede Woche mit einer anderen kulinarischen Reise um die Welt. Nur Mittwoch und Donnerstag bleibt die Küche kalt, damit sich Chefs und Mitarbeiter von ihren 16-Stunden-Tagen erholen können. In der vergangenen Woche kamen beispielsweise Fünf-Gänge-Menüs (Preis für externe Gäste 35 Euro) aus Italien, Griechenland, Hawaii, Mallorca und Mexiko auf den Tisch. „Wir sind viel gereist, unter anderem nach Indien. Ich suche im Internet ständig nach interessanten Rezepten und gebe ihnen dann meinen eigenen Touch”, erklärt die 42-Jährige, die mit ihrem Partner auch ein deutsch-spanisches Kochbuch mit veganen Rezepten veröffentlicht hat.

Aus pflanzlichen Zutaten bereitet sie Speisen zu, die auch das Herz eines Fleischliebhabers höher schlagen lassen. „Aus Melone machen wir Thunfisch, aus Karotten wird Lachs, aus Cashewnüssen Käse”, verrät Spann. Eine rundum fischige Angelegenheit wie Matjes & Rollmops lässt sich aus Auberginen herstellen, spanische Chorizo und mallorquinische Sobrassada entsteht auf Basis von Tomaten. Nicht jedem Veganer gefällt, dass man Fleischgerichte „imitiert”. „Es gibt eine regelrechte Diskussion darüber. Aber uns ist vor allem wichtig, dass es schmeckt”, kommentiert Spann.

Der Erfolg gibt ihr recht, das Hotel ist bis Ende der Saison ausgebucht. „Unsere Gäste werden immer internationaler, es kommen Amerikaner, Skandinavier, Briten und natürlich Deutsche”, berichtet sie. Auch viele Sportler waren schon da, darunter Fußball-Nationalspieler Benjamin Höwedes und die Bundesliga-Kicker Diego Demme (RB Leipzig) und Luca Waldschmidt (SC Freiburg). Promis wie Margarete Schreinemakers, Kiki Cordalis, Schauspielerin Anne Menden („GZSZ”) und TV-Koch Frank Rosin speisten ebenfalls in der Villa Vegana. „Rosin vermarktet sogar meine Sobrassada”, erzählt Spann.

Ihre Zutaten kauft sie bislang in Supermärkten und bei Bauern der Region, vieles davon in Bioqualität. Ab dem nächsten Jahr sollen Obst und Gemüse auch aus einem eigenen Garten stammen. Ebenfalls auf der Agenda: Yoga-Seminare, Kochkurse und ein Massageangebot. Damit wollen die Betreiber künftig die Wintermonate Januar und Februar füllen, an denen das Hotel bislang geschlossen war.