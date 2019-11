Playa-Hotel Riu Concordia wird radikal aufgemöbelt

Das bei deutschen Touristen beliebte Hotel Riu Concordia an der Playa de Palma auf Mallorca wird in der kommenden Nebensaison radikal umgebaut. Laut einer Pressemittteilung des auf der Insel beheimateten Hotelkonzerns ist das Ziel des Unterfangens, sich einen Stern mehr zu sichern. Momentan hat das Haus noch drei Sterne, es sollen aber vier werden. Unter anderem soll es kostenloses Wlan geben.

Bereits in den vergangenen Jahren waren zahlreiche Herbergen an der Playa de Palma aufgemöbelt worden, darunter das Hotel Playa Park. Hinzu kamen mehrere nagelneue Hotels.

Das Hotel Riu Concordia befindet sich in der Nähe der Bierstraße und in fünf Minuten Laufweite vom Strand. (it)