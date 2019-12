Mallorca-Hoteliers rechnen trotz Brexit mit mehr Briten

Ungeachtet des nach dem Wahlsieg von Boris Johnson Ende Januar bevorstehenden Ausstiegs von Großbritannien aus der Europäischen Union rechnen Mallorcas Hoteliers mit einem Anstieg der Mallorca-Buchungen für 2020.

Nach dem Urnengang am Donnerstag gewann das britische Pfund deutlich an Wert. Das werde das Geschäft florieren lassen, sagte der Chef des balearischen Hotelkettenverbandes, Gabriel Llobera. 3,7 Millionen britische Touristen besuchen die Inseln jedes Jahr.

Auch die Reiseveranstalter und Fluglinien Jet2, Tui und Easyjet gehen davon aus, dass die Buchungen in den kommenden Tagen, wie es traditionell vor Weihnachten der Fall ist, wegen des nunmehr deutlich günstigeren Wechselkurses ansteigen. Die nunmehr klaren Verhältnisse in Großbritannien sorgten für ruhe am Markt, hieß es. (it)