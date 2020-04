Mallorca schielt auf Urlauber vom spanischen Festland

Angesichts der Aussicht, dass in diesem Jahr wohl kaum ausländische Touristen nach Mallorca kommen, konzentrieren sich Reisebüros darauf, ab August besonders Festlandspanier anzulocken. Man denke an Wander-, Sport-, Rad- und Kulturpakete, sagte der Chef des zuständigen Verbandes Aviba, Francisco Mulet, am Donnerstag.

Die Regierungen mehrerer Autonomieregionen seien bereit, dabei zu helfen, dies auf die Beine zu stellen. Auch der Inselrat, die Stiftung Mallorca Turisme und Konzerne wie Globalia und Air Europa unterstützen die Initiative.

Wegen der Krise wird es wohl so sein, dass viele innereuropäische Grenzen noch eine ganze Zeit geschlossen bleiben werden. (it)