Madrid glaubt an Vertrag für Reisen mit Deutschland im Juli

Nach der Ankündigung von Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez, im Juli die Urlaubssaison auch auf Mallorca zu starten, wird in Madrid für jenen Monat auch eine Vereinbarung mit Deutschland erwartet. Das äußerte Regierungssprecherin María Jesús Montero am Sonntag. Man wolle über Reiseerleichterungen auch mit Portugal, Frankreich und Großbritannien sprechen.

Ein Konsens werde schon für die kommenden Tage erhofft, sagte die sozialistische Politikerin.

Was die Frage angeht, die mittleren Sitze in Flugzeugen frei zu lassen, äußerte sich die spanische Regierung bedeckt. Man halte sich an das das, was allgemein zum Flugverkehr entschieden werde, sagte Gesundheitsminister Salvador Illa.

Ministerpräsident Sánchez hatte am Samstag offiziell die touristische Sommersaison ausgerufen. (it)