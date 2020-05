Nur wenige Deutsche planen Auslandsurlaub diesen Sommer

Nur 13% der Deutschen planen, ihre Sommerferien in einem anderen europäischen Land zu verbringen, verglichen mit 30%, die planen, zu einem Touristenziel im Inland zu reisen. Dies geht aus einer Umfrage hervor, die am Freitag vom öffentlichen Netzwerk ZDF veröffentlicht wurde.

37% der Befragten gaben an, dieses Jahr auf den Sommerurlaub zu verzichten. In Zeiten von Unsicherheit und finanziellen Engpässen bedingt durch die Corona-Krise. Rund 60% der Befragten befürworten Maßnahmen der Bundesregierung zur Unterstützung von Unternehmen und Familien, und ein ähnlicher Prozentsatz befürwortet eine finanzielle Unterstützung für die am stärksten von der Pandemie betroffenen Länder, auch wenn dies bedeutet, dass Deutschland wichtige Beiträge leistet.

Auf politischer Ebene bleibt Bundeskanzlerin Angela Merkel die am meisten geschätzte Politikerin. Die CDU stieg auf 39% in der Wählerbefragung, gefolgt von den Grünen, die derzeit 19% der Wähler unterstützen.

Deutschland wird voraussichtlich am 15. Juni die weltweite Warnung vor Auslandsreisen zurückziehen, die durch differenzierte Empfehlungen nach Ländern ersetzt wird. Dies ermöglicht das Reisen zu 31 europäischen Zielen (EU-Mitgliedstaaten, Vereinigtes Königreich, Island, Norwegen, USA, Schweiz und Liechtenstein.)

"Ich bin zuversichtlich, dass es vor Beginn unserer derzeitigen Präsidentschaft wieder möglich sein wird, unter standardisierten Bedingungen innerhalb Europas zu reisen", sagte Bundesaußenminister Heiko Maas über das Semester, in dem Deutschland diese Position ab dem 1. Juli ausüben wird.

Während Touristengruppen wie die TUI alles dafür taten, um die Deutschen davon zu überzeugen, dass auf Urlaub in beliebten mediterranen Destinationen wie Mallorca nicht verzichtet werden muss, rieten Politiker wie der bayerische Ministerpräsident Markus Söder eher rief zu Vorsicht. "Es ist schwer vorstellbar, dass die Hygiene- und Distanzregeln im Ballermann ordnungsgemäß eingehalten werden können", sagte er diese Woche. (dk)