Auch viele Festlandspanier sollen im Sommer nach Mallorca kommen

Auf Mallorca werden im Sommer auch ungewöhnlich viele Festlandspanier Urlaub machen, weshalb die in anderen jahren so deutschgeprägte Insel einen anderen Eindruck machen dürfte. Etwa 6000 Reisebüros würden sich um den Verkauf solcher Pauschal-Trips kümmern, meldete am Mittwoch die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Verantwortlich dafür zeichne der Großanbieter Europlayas.

Dieses Vorhaben werde vom Inselrat ausdrücklich unterstützt. Ziel sei, nach der Coronakrise den am Boden liegenden Tourismus wieder auf die Beine zu helfen.

Um diese Mallorca-Trips zu fördern, sollen in den Reisebüros auf der "Península" etwa 500.000 Broschüren verteilt werden. (it)