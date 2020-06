Zentralregierung äußert sich schwammig zum Pilotprojekt auf Mallorca

Weniger als zwei Wochen vor dem geplanten touristischen Pilotprojekt auf Mallorca kommen von der Zentralregierung in Madrid noch immer keine klaren Aussagen. Möglicherweise könne Spanien bereits vor dem 1. Juli, dem Tag der geplanten Grenzöffnung, für Urlauber geöffnet werden, sagte Transportminister José Luis Ábalos am Mittwoch.

Er bezog sich dabei ausdrücklich auf "konkrete Initiativen", also wohl das Tourismusprojekt auf Mallorca. Die Entwicklung der Corona-Deeskalation sei vielversprechend, sagte der sozialistische Politiker.

In diesem Zusammenhang werde man "demnächst" ein Coronaregel-Paket beschließen, an das sich Flughäfen, Passagiere und die Fluglinien zu halten hätten. Man warte noch auf Richtlinien der EU.

Die Balearenregierung plant ein Pilotprojekt mit 2000 bis 3000 deutschen Urlaubern, das am 15. Juni beginnen soll, aber wegen der Kurzarbeitregelung in Spanien und der zu jenem Datum noch geschlossenen Grenzen fraglich geworden ist. (it)