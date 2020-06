Mallorcas klassischster Schiffsausflug wird wieder angeboten

Der klassischste Schiffsausflug auf Mallorca kann ab sofort wieder unternommen werden. Bereits am vergangenen Samstag fuhr zum ersten Mal in diesem Jahr ein Boot der Firma "Barcos Azules" von Port de Sóller an den Steilklippen der Serra de Tramuntana entlang mit einem Zwischenhalt an der entlegenen Cala Tuent zur beeindruckenden Calobra-Schlucht.

24 Passagiere waren nach Angaben der Eignerfamilie Mayol auf der Hinfahrt an Bord, 40 waren es auf der Rückfahrt. Sie müssen wegen der Coronagefahr allerdings Mund-Nasen-Schutz tragen.

Der Ausflug wird bereits seit den 60er-Jahren angeboten und wird von den Urlaubern in der Regel mit der Fahrt im "Roten Blitz" von Palma nach Sóller und dem angeschlossenen Straßenbahntrip kombiniert. (it)