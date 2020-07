Universal öffnet vier Hotels auf Mallorca

Die Hotelkette Universal hat am 1. Juli vier ihrer Herbergen auf Mallorca geöffnet. Erneut Gäste empfangen werden das Don Camilo (Sant Elm), das Marques, das Don León (beide in Colònia de Sant Jordi) und das Castell Royal (Canyamel).

Das Unternehmen hat in den vergangenen Wochen umfangreiche Sicherheitsprotokolle für die Urlauber erarbeitet.

In der ersten Juliwoche sollen zwei weitere Hotels aktiviert werden. Dabei handelt es sich um das Lido Park (Peguera), das am 3. Juli den Betrieb wieder aufnimmt, sowie das Aparthotel Bikini, das am 5. Juli öffnen soll. Damit wären Anfang des Monats die Hälfte aller Universal-Hotels wieder in Betrieb.