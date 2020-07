Diese Luxushotels auf Mallorca machen im Juli auf

Der Fremdenverkehrsverband Fomento del Turismo auf Mallorca hat eine Liste mit High-End-Hotels zusammengestellt, die nach mehreren Monaten wieder zugänglich sind. Es handelt sich unter anderem um folgende Häuser:

Belmond La Residencia in Deià

Das wohlbekannte Haus mit Tramuntana-Blick in dem Bilderbuchdorf öffnet am 24. Juli. Die Übernachtung kostet 690 Euro, dafür darf man auch das Spa benutzen. Buchen kann man zudem Rundtouren auf Eseln und Bootsausflüge.

Hotel Cap Rocat

Die in der Nähe von Cala Blava liegende ehemalige Festung aus dem 19. Jahrhundert ist bereits seit dem 24. Juni geöffnet. In karstiger Umgebung kann man in hocklassigem Ambiente das Meer überblicken. Die Übernachtung kostet ab 400 Euro.

Finca Serena, Montuïri

Wer nicht unbedingt das Meer in der Nähe haben will und dennoch ein Freund des puren Luxus ist, ist hier gut aufgehoben. Das auf 40 Hektar befindliche historische Gebäude macht in diesen Tagen auf, die Übernachtung kostet 412 Euro.

Hotel Can Aulí Luxury Retreat, Pollença

Diese neu eröffnete Edelherberge mit 21 Zimmern befindet sich mitten im Dorf. Sie verfügt über eine Privatterrasse und Tramuntana-Blick. Mit 200 Euro pro Nacht inklusive Frühstück will man die Kunden anlocken, seit Mittwoch hat man geöffnet.

Hotel Castillo Son Vida

Dieses Haus in Palmas bestem Wohnviertel ist ein Klassiker im Luxussegment der Insel. 305 Euro kostet hier die Nacht, dafür kann man die wunderbare Terrasse in vollen Zügen genießen, und das bereits seit Mittwoch.

Sheraton Arabella Golf Hotel

In diesem Komplex, der sich ebenfalls in Son Vida befindet, kommt man seit dem 1. Juli für 290 Euro pro Nacht unter.

St-Regis Mardavall Hotel

Hier in der Nähe des Hafens Puerto Portals muss man besonders prall gefüllte Taschen haben, um nächtigen zu können. 890 Euro werden seit Mittwoch fällig.

Auch im Zentrum von Palma machen im Juli einige kleinere Luxushotels auf:

Llorenç Park de la Mar

Es handelt sich um das einzige Edelhotel im alten Stadtteil Calatrava mit seinen vielen engen Gassen. Vom Dachpool aus hat man einen schönen Blick, das Ganze kostet 200 Euro.

Boutique-Hotel Ca'n Alomar

Dieses Haus direkt am vornehmen Boulevard Borne ist ab dem 10. Juli wieder zugänglich. Das Restaurant "De Tokyo a Lima" gilt als sehr hip, die Nacht schlägt mit 300 Euro zu Buche.

Can Bordoy Grand House & Garden

Mitten im historischen Zentrum von Palma steht dieses in einem alten Palast befindliche Hotel. Für die Nacht sind 389 Euro zu bezahlen, dafür gibt es unter anderem einen lauschigen Pool.

Hotel Portixol

Das in schwedischer Hand befindliche Hotel Portixol mit Blicken auf den malerischen Hafen und das Meer ist ebenfalls ein Kleinod. 324 Euro kostet die Nacht.