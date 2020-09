Corona-Ausbruch auf "Mein Schiff 6" von Tui im Mittelmeer

Auf dem auf Mallorca wohlbekannten Kreuzfahrtschiff "Mein Schiff 6" haben sich Mitglieder der Crew mit Corona infiziert. Das bestätigte die Reederei Tui Cruises dem TV-Sender RTL am Montag. Zwölf Mitarbeiter seien positiv getestet worden, nun folgen weitere Untersuchungen. Das Kreuzfahrtschiff war erst Sonntagabend aus dem Hafen von Heraklion (Kreta) zu einer Reise gestartet. Nach Bekanntwerden der Testergebnisse hat der Kapitän die Reise unterbrochen und wartet vor der kleinen griechischen Insel Milos auf weitere Instruktionen. An Bord sind 922 Passagiere und 666 Crew-Mitglieder.



Schriftlich teilt die Reederei RTL mit: "Im Zuge des Frühwarnsystems, welches maßgeblicher Bestandteil des Gesundheits- und Hygienekonzepts von TUI Cruises ist, wird die Besatzung regelmäßig auf Covid-19 getestet. Am Montag früh haben wir von einem externen Labor positive Testergebnisse von zwölf Crew-Mitgliedern der 'Mein Schiff 6' erhalten. Die gesamte Besatzung ist in den letzten 14 Tagen nicht auffällig geworden. Keines der zwölf Crew-Mitglieder hat Symptome." Man habe die positiv getesteten Mitarbeiter isoliert. Bisher seien laut Reederei keine Passagiere betroffen. Der Betrieb an Bord gehe weiter wie vorher.