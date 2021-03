Mallorca-Flieger Norwegian verzeichnet Milliardenverluste

Die norwegische Fluggesellschaft Norwegian, die viele Routen nach Mallorca anbietet, hat im Abschlussquartal 2020 Milliardenverluste gemacht. Das teilte das Unternehmen am vergangenen Freitag mit. Dabei soll es sich um eine Summe in Höhe von 1,6 Milliarden Euro handeln.

Aufgrund der Corona-Pandemie und der daraus resultierenden Reisebeschränkungen sind im letzten Quartal des vergangenem Jahres 574.000 Menschen mit der Airline geflogen. Das entspricht einem Rückgang um 92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal 2019.

Insgesamt verfügt die Billig-Airline über 131 Flugzeuge. Allerdings sind lediglich 15 Maschinen der Flotte in Betrieb. In Zukunft will Norwegian keine Langstreckenflüge mehr anbieten, sondern sich nur noch auf europäische Kurzstrecken spezialisieren. (cg)