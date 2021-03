Berlin hebt Reisewarnung für Balearen auf: Das sind Reaktionen

Die Aufhebung der Reisewarnung für die Balearen hat Erleicherung bei Hoteliers und Verbänden auf Mallorca ausgelöst. Das Robert-Koch-Institut, Deutschlands oberste Gesundheitsbehörde, stuft den Archipel von diesen Sonntag an nicht mehr als Risikogebiet ein. Das heißt, dass eine Qurantäne bei Reiserückkehr von bis zu zehn Tagen entfällt.

Die Präsidentin des mallorquinischen Hotelverbandes Fehm, María Frontera, äußerte sich erleichtert. "Wir nehmen positiv auf, dass die deutsche Regierung die Balearen nicht mehr als Risikogebiet einstuft", sagte sie in einer Videobotschaft. Mallorca sei ein sicheres Reiseziel, besonders weil an Flughäfen weiter die Vorlage eines negativen Corona-Tests nötig sei.

Deutschland steht weiter auf der Liste Spaniens, die für zahlreiche Staaten einen negativen PCR-Test bei der Einreise vorsieht. Frontera fordert hier allerdings Erleichterungen. "Wir möchten, dass ein Antigen-Test reicht. So wie es die europäische Union empfohlen hat." Ihr ist es wichtig, dass die Corona-Zahlen auf Mallorca auf einem niedrigen Niveau bleiben. Am Freitag lag die 7-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen bei 20. Das ist seit Monaten Tiefststand.

Auch Martin Frank, Betreiber des Hotels Bella Colina in Peguera, freut sich über die "guten Nachrichten", wie er sagt. Er hatte sofort Buchungen. "Es hat keine zehn Minuten gedauert, da ging es los." Viele kleinere Hotels hätten auf Ostern gesetzt. "Das ist nun ein schöner Impuls."

Reiseveranstalter wie Tui und Alltours haben Druck gemacht, dass die Reisewarnung aufgehoben wird. Damit waren sie nicht allein. Auch der Immobilienunternehmer Lutz Minkner aus Santa Ponça, im Südwesten Mallorcas gelegen, hat sich mit einem Brief an die deutsche Botschaft in Madrid für leichteres Reisen eingesetzt. Umso glücklicher war er am Freitag. Er sagt: "Wir freuen uns sehr über diese Nachricht. Sie ist für die Mallorquiner, die hiesigen deutschen Residenten und die Freunde der Insel ein Licht am Ende des Tunnels."

Bezüglich der weiteren wirtschaftlichen Aussichten bis zum Ende der Pandemie sagt Minkner: "Wenn die Inzidenzzahlen niedrig bleiben und die Impfkampagne tatsächlich bis Juni bei 70 Prozent der Bevölkerung durchgeführt sein wird, kann eine Erholung auf mittlerem Niveau bis 2022 erreicht werden."

Vom größten deutschen Reiseveranstalter Tui hieß es aus Hannover, dass er startklar sei, wieder Urlauber auf die Insel zu bringen. Er verzeichnet einen sprunghaften Anstieg von Last-Minute-Buchungen zu Ostern. Chef Marek Andryszak sagt: "In den vergangenen Tagen war die Sehnsucht nach Inselurlaub förmlich mit Händen zu greifen. Den Osterferien auf Mallorca steht nun nichts mehr im Wege und dementsprechend haben sich unsere Teams vorbereitet, unseren Gästen eine entspannte Zeit am Mittelmeer zu ermöglichen."

Bereits zu Ostern will auch Eurowings das Flugangebot im Vergleich mehr als verdoppeln. Während momentan nur 20 Maschinen unterwegs sind, sollen es dann schon 45 sein. Die Aufhebung der Reisewarnung kommt an einem Tag, an dem auf Mallorca 20 Grad und Sonne herrschen.