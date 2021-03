55 Prozent der Betten auf Mallorca für die Osterwoche ausgebucht

55 Prozent der Betten auf Mallorca sind für die Osterwoche ausgebucht. Das teilte am Freitag der mallorquinische Hotelverband Fehm mit. Besonders Fünf-Sterne-Hotels sind stark nachgefragt.

An Ostern sind elf Prozent der Hotels auf der Insel geöffnet. Auf Mallorca gibt es etwa 1000 Hotels, von denen derzeit 93 geöffnet sind. Etwa 30 kommen für die Festtage hinzu.

Am Flughafen in Palma werden schon an diesem Wochenende zwischen Freitag und Sonntag 280 Verbindungen gezählt. Am Sonntag sind es allein 98, von denen ein hoher Prozentsatz mit Deutschland zu tun hat.

Verglichen mit der Osterzeit im Vor-Coronajahr 2019 ist das wenig: 2019 waren 722 Hotels, also 85 Prozent der Gesamtzahl, an Ostern für Gäste zugänglich. (ps)