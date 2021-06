Neues Luxushotel mit 13 Pools auf Mallorca vor der Eröffnung

Die Zafiro-Kette eröffnet im Touristenort Camp de Mar im Südwesten von Mallorca am 24. Juni ein neues Luxushotel. Es hat den Namen Zafiro Palace Andratx und verfügt über 600 Betten, wie das Unternehmen mitteilte. Es befindet sich am Hang von Camp de Mar auf 40.000 Quadratmetern und wartet mit 13 Pools auf.

Momentan werden 243 qualifizierte Mitarbeiter in allen Bereichen gesucht, darunter in der Rezeption, Küche sowie den Bars und Restaurants. Interessierte können sich ab Freitag bei der Arbeitsagentur Palmactiva für die Jobs bewerben, Vorstellungsgespräche werden am 15., 16. und 17. Juni abgehalten.

Camp de Mar ist bei deutschen Urlaubern sehr beliebt, der Strand mit einem auf einem Felsen befindlichen Chiringuito lockt in jedem Sommer viele Gäste an.