Balearen werben in Deutschland für Urlaub auf den Inseln

Die Regionalregierung der Balearen wirbt im Ausland für Urlaub auf Mallorca und den anderen Inseln. Es geht darum, die lokale Wirtschaft zu beleben. Deshalb schaltet sie Anzeigen in Zeitungen und sozialen Medien in wichtigen Quellmärkten wie Deutschland, Großbritannien, Italien, Frankreich, den skandinavischen Ländern sowie den Niederlanden.

Die Kampagne beginnt in den meisten Ländern am Mittwoch und dauert drei Wochen. Sie richtet sich besonders an Familien und hat ein Budget von 300.000 Euro. In den Anzeigen steht in etwa: "Nach so vielen Tagen des gleichen Tagesablaufs hast du dir eine unvergessliche Auszeit verdient."

Im Unterschied zu Vor-Corona-Jahren buchten Urlauber ihre Ferien diesen Sommer zwischen zehn Tagen und zwei Wochen vorher, sagt ein Verantwortlicher der Werbe-Aktion. In normalen Jahren reservierten die Menschen Flüge und Hotels für die Hochsaison bereits im Frühjahr.