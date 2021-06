Magaluf rüstet sich für Urlauber aus Großbritannien

Der Küstenort Magaluf im Südwesten von Mallorca rüstet sich für Urlauber aus Großbritannien. Polizei und Behörden weisen daraufhin, dass streng auf Corona-Schutzmaßnahmen etwa in Bars und Restaurants geachtet wird. Im Fokus steht die Partymeile Punta Ballena.

Die britische Regierung hatte die Balearen vergangene Woche auf ihre grüne Liste sicherer Reiseziele gesetzt. Damit ist der Archipel die einzige Region Spaniens. Von Mittwoch an müssen Briten bei Rückkehr in ihr Land nicht mehr in Quarantäne.

Nach der Entscheidung aus London stiegen die Buchungen für den Partyort Magaluf sprunghaft an. Es wird mit Tausenden Touristen aus dem Königreich nicht nur dort, sondern über die ganze Insel verteilt gerechnet.

Auch Spanien hatte seinen Beitrag geleistet, Menschen von den britischen Inseln anzulocken und nahm das Land Anfang Juni von der Liste seiner Risikogebiete. Am Montag folgte jedoch aufgrund der dort zirkulierenden Delta-Variante des Coronavirus eine Kehrtwende. Einreisende müssen wieder ein negatives PCR-Testergebnis vorweisen.