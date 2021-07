1004 Prozent mehr Flugpassagiere auf Mallorca im Juni als im gleichen Vorjahresmonat

Der Flugverkehr von und nach Mallorca im Juni hat sich verglichen mit dem Juni des vergangenen Jahres vervielfacht. Die Zahl der im Flughafen der Insel gezählten Passagiere erhöhte sich nach Angaben der Betreibergesellschaft Aena um 1004 Prozent. Was die Zahl der Flugverbindungen angeht, so erhöhte sich diese um 498 Prozent.

Verglichen mit den ersten sechs Monaten des Vorcoronajahrs 2019 liegt das Passagieraufkommen noch 74 Prozent darunter, bei den Flügen sind es 58 Prozent. Inzwischen kristallisiert sich den Angaben zufolge heraus, dass Mallorca für Briten und Deutsche im Juli und august das wichtigste Urlaubsziel werden könnte.

Auch in den Flughäfen von Menorca und Ibiza wurde eine substanzielle Zunahme von Fluggästen und Verbindungen registriert, wenn auch nicht in einem so hohen Maß wie auf Mallorca.

El aeropuerto de Palma registró en junio un incremento del 1.004 % en cuanto al movimiento de pasajeros respecto al mismo mes del pasado año, así como un aumento cercano al 498 % en el tráfico de aviones, según los datos estadísticos mensuales de AENA AENA.

En el acumulado del año, Son San Joan contabiliza 3.276.224 de pasajeros y 39.880 movimientos de aviones, que en el comparativo sobre 2019 representan todavía un decrecimiento del 74 % y 58 %, respectivamente.

La demanda vacacional europea y española, así como la apuesta de los touroperadores y aerolíneas por Mallorca, es lo que explica esta evolución tan positiva, aunque la previsión para julio y agosto va a ser todavía superior por cómo están funcionando los dos principales mercados emisores a la Mallorca, el alemán y británico. Palma se posiciona como el destino preferente para los europeos y se sitúa entre los tres primeros lugares en el ranking aeroportuario de AENA.

En cuanto al aeropuerto de Ibiza, en junio hubo un tráfico de 571.000 pasajeros, con un crecimiento del 941 % sobre 2020. Respecto a 2019, la caída es todavía del 56 %. El número de movimientos de aviones fue de 6.825, que representa un alza del 499 % sobre el pasado año, pero un a caída del 34,6 % respecto a 2019.

El aeropuerto de Mahón, según la estadística de AENA, contabilizó en el pasado mes un movimiento de 244.762 pasajeros, un 900 % más respecto al pasado año. El tráfico de aviones fue de 2.621, un 409,9 % más sobre 2020.