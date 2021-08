Hotels auf Mallorca planen Verlängerung der Saison bis November

Auf Mallorca planen Hoteliers touristische Unterkünfte bis November zu öffnen. Ziel ist es mit speziellen Angeboten und Rabatten vor allem deutsche und britische Urlauber weiter auf die Insel zu locken, um die Saison zu verlängern.

Mehrere Hotelketten wie Meliá, Iberostar, Riu und Barceló haben bereits diverse Angebote auf ihren Internetseiten veröffentlicht. Die drittgrößte Hotelkette Spaniens, Barceló, wirbt mit Rabattaktionen bis zu 35 Prozent bis Ende Oktober. Meliá verspricht in ausgewählten Unterkünften in Magaluf und Palmanova sogar bis zu 40 Prozent Preisnachlass. Iberostar plant vor allem für touristische Einrichtungen an der Playa de Palma die Preise zu senken.

Aufgrund der Corona-Pandemie begann die Saison in diesem Jahr erst im Juni. Doch vor allem die Osterferien sind für die Tourismusbranche wichtig, um fortlaufende Kosten zu decken. In der Sommersaison werden dann die Gewinne erzielt.

Die größte Konkurrenz für Mallorca und die Nachbarinseln werden Griechenland und die Türkei sein. Auch diese Feriendestinationen locken vor allem Ende Oktober mit zahlreichen Rabattaktionen.