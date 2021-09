Sicherheitskontrollen überfordert: Lange Passagierschlangen in einigen deutschen Flughäfen

Kaum legt der Flugverkehr auch nach Mallorca angesichts besserer Coronazahlen wieder zu, sind die Sicherheitskontrollen an manchen Airports überfordert. In Hannover mussten Hunderte Passagiere am Wochenende wegen fehlenden Personals stundenlang warten.

Die Polizei musste dort eingreifen, um die Lage unter den Passagieren zu entschärfen, meldete die "Neue Presse". Es sei in der Nacht zu Sonnabend zu lautstarken Unmutsbekundungen und Streitereien unter den Passagieren gekommen, auch zu Gerangel. Einige Reisende hatten sich in Hannover über die schleppenden Sicherheitskontrollen sogar so aufgeregt, dass sie Kreislaufprobleme bekamen und medizinisch behandelt werden mussten.

Am Düsseldorfer Flughafen kam es am Mittwoch zu Problemen. Das Sicherheitspersonal demonstrierte für bessere Arbeitsbedingungen, es kam auch hier zu langen Schlangen von Passagieren. Etwa 130 Mitarbeiter versammelten sich nach Angaben der Gewerkschaft Verdi zu einer "Aktiven Mittagspause" Der Personalmangel am Flughafen führe zu einer hohen Arbeitsbelastung, das wolle man nicht länger hinnehmen.