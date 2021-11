Diese neuen Kreuzfahrtriesen sind 2022 auch vor Mallorca im Einsatz

Im nächsten Jahr sollen einige Kreuzfahrt-Neubauten hinzukommen, die auch Mallorca anlaufen. Hier die wichtigsten Schiffe:

Zu Weihnachten und Silvester soll das neueste Aida-Schiff "Aida Cosma" zum ersten Mal mit Gästen in See stechen. Am 22. Dezember bricht der Oceanliner von Hamburg nach Gran Canaria auf. Im Sommer 2022 soll die "Aida Cosma" im Mittelmeer unterwegs sein, und zwar ab Barcelona und ab Mallorca.

Beim Mitbewerber TUI Cruises steht für 2022 kein Neubau an. Die "Mein Schiff 7" - soll 2023 folgen. Für 2024 und 2026 sind weitere Schiffe geplant.

Die Norwegian Cruise Line (NCL) meldet sich 2022 mit der ersten neuen Schiffsklasse seit zehn Jahren. Die "Norwegian Prima" wird bei einer Länge von 295 Metern Platz für 3215 Gäste bieten (bei Doppelbelegung). NCL wirbt mit viel Platz für die Passagiere, etwa auf dem Außendeck und in den Kabinen.

Costa Crociere setzt darauf, dass die neue "Costa Toscana" bis Ende 2021 von der Meyer-Werft in der finnischen Stadt Turku ausgeliefert wird. Bis November 2022 soll der Oceanliner im westlichen Mittelmeer eingesetzt werden.

Die Kreuzfahrtgesellschaft MSC Cruises will im kommenden Jahr die "MSC World Europa" einsetzen. Dabei handelt es sich zugleich um das erste Schiff der neuen World Class. Platz bietet der 333 Meter lange Neubau mit 22 Decks für bis zu 6334 Passagiere. Die Auslieferung ist für Dezember 2022 geplant.