Mallorca ist Nummer eins der Eurowings-Ziele

Mallorca steht bei Eurowings weiter hoch im Kurs: Die Fluggesellschaft steuert die Insel so häufig wie kein anderes seiner Ziele an. Wie das Unternehmen aus Düsseldorf mitteilt, soll Mallorca im kommenden Sommer 380-mal wöchentlich von mehr als 20 Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz aus erreichbar sein.

Nach eigenen Angaben ist Eurowings die Fluglinie, die das Lieblingsreiseziel der Deutschen am häufigsten anfliegt. Die Frequenz erreiche fast das gleiche Niveau wie im Vor-Corona-Jahr 2019. Insgesamt hat Eurowings 140 Destinationen im Programm.

Wegen der Corona-Pandemie können Kunden ihren Flug weiter bis zu 40 Minuten vor dem Start kostenlos umbuchen. Eurowings verfügt über mehr als 100 Flugzeuge und elf Basen im In- wie Ausland.