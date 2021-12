Spezialportale bieten in Deutschland Silvesterreisen nach Mallorca an

Mallorca ist auch an Silvester in Deutschland so beliebt geworden, dass es inzwischen Spezialportale gibt. Diese bieten Pauschalreisen, Flüge oder Hotelaufenthalte an, und das auch für den bevorstehenden diesjährigen Termin.

Bei www.silvestermallorca.de, www.ab-ins-blaue.de oder www.silvesterreisen.de können Insel-Fans buchen. Dieses Jahr ist das besonders interessant, da ungewöhnlich warme Temperaturen erwartet werden. Bei 20 Grad und Sonne dürften Mutige sogar ins Wasser steigen.

Bei den Spezialportalen handelt es sich um Seiten, die in der Regel auf Pauschalreiseanbieter wie TUI, FTI oder ITS, Fluggesellschaften oder sogar andere Buchungsangebote wie www.booking.de oder www.hotel.de weiterleiten.

Politiker aller Richtungen versuchen seit Jahren, die Saison auf der Insel zu entzerren. An den Silvestertagen kommen regelmäßig so viele Menschen auf die Insel, dass die Flüge teuer und sehr gut gebucht sind.