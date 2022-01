Ryanair mit neuer Rabattaktion für Januar-Flüge auch nach Mallorca

Die auch von Deutschland nach Mallorca fliegende Airline Ryanair hat für Januar eine neue Rabattaktion gestartet. Wie das Unternehmen mitteilte, werden 200.000 Sitzplätze bis zur Nacht vom Donnerstag auf Freitag, 0 Uhr, ab 12,99 Euro pro Strecke angeboten.

Dieses Angebot gilt den Angaben zufolge für Reisen zwischen dem 7. und 31. Januar.

Ryanair bietet vor allem in verkehrsschwachen Zeiten immer mal wieder Flüge für deutlich reduzierte Preise an. Die von Michael O'Leary seit 1994 geleitete Fluggesellschaft steuert von Mallorca aus unter anderem Köln/Bonn und Weeze an.