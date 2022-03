Balearen sind auf ITB mit eigenem Stand vertreten

Mallorca und die Nachbarinseln sind auf der am Dienstag in Berlin beginnenden Internationalen Tourismusbörse ITB mit einem eigenen Stand vertreten. Das sagte ein Sprecher des balearischen Tourismusministeriums. Die ITB, die bis einschließlich Donnerstag dauert, wird überschattet vom Krieg in der Ukraine.

Allerdings findet die ITB wie im vergangenen Jahr nur virtuell statt. 2020 fiel sie komplett aus. Wie genau die Online-Präsentation der Inseln aussehen wird, ist noch unklar. Für die Balearen ist die ITB eine wichtige Veranstaltung, um die Tourismussaison in diesem Jahr anzukurbeln.

Die ITB ist ein renommiertes Treffen der Branche. Mehr als 100 Länder sind vertreten, Partnerland ist in diesem Jahr Georgien. Weiteren Informationen finden Sie unter https://www.itb.com.