Diese Hotels auf Mallorca werden gerade renoviert

Wie üblich werden in der kühlen Jahreszeit auf Mallorca jede Menge Hotels renoviert. Zwar wird an weniger Häusern als in den vergangenen Jahren Hand angelegt, doch die Zahl der Baumaßnahmen kann sich sehen lassen. Die meisten Hotels sollen vor dem Beginn der diesjährigen Saison fertig werden, andere Projekte wie der Totalumbau des Hotels Formentor dauern erheblich länger.

Hier eine auswahl der Herbergen, die gerade auf Vordermann gebracht werden:

-) Hotel Ikos Portopetro

Dieses hieß früher Blau Portopetro und wird u einem Fünfsterne-Hotel upgegradet. Die Eröffnung steht allerding erst 2023 an.

-) Viva Cala Mesquida Suites & Spa

Das Haus, in das nur Erwachsene einkehren dürfen, soll schon Anfang dieser Saison mit neuen Zimmern mit Privatpools eingeweiht werden.

-) Hipotels Bahia Grande

Viersternehotel in Cala Millor direkt am strand. Ab dem 8. April können Besucher hinein.

-) Castillo Hotel Son Vida

100 Zimmer wurden runderneuert. Es gibt neue Fernseher und neues Design-Mobiliar.

-) Allsun Sumba

Das Viersterne-Hotel befindet sich in Sa Coma, die Bäder von 30 Zimmern wurden modernisiert. Der Pool kommt dieses Jahr ebenfalls erneuert daher.

-) Protur Biomar Sensatori Resort

Das Fünfsternehotel in Sa Coma wird um ein rundes Gebäude nur für Erwachsene erweitert. Am 1. April ist es bezugsfertig.

-) Viva Blue Spa Playa de Muro

Acht Zimmer mit Privatpools wurden hinzugefügt

-) Hipotels Mediterráneo Club

Das Viersternehotel in Sa Coma wurde völlig runderneuert. Noch vor dem Sommer soll der Komplex eröffnet werden.

-) Nordeste Playa

Auch Dreisternehäuser werden auf Mallorca noch renoviert. Dieses befindet sich in Can Picafort. Die Balkons werden auf Vordermann gebracht. Öffnungstag: 8. April.

-) Barceló Aguamarina

Viersternehotel an der Cala Ferrera in Santanyí wird völlig umgebaut. Früher hieß es Barceló Ponent Mar. Am 6. Juni ist Eröffnung.

-) Hotel Mayurca

Das Haus in Canyamel wurde abgerissen und völlig neu wieder aufgebaut. Wann es eingewieht wird, ist noch nicht klar.

-) Kontiki Playa

Viersternehaus an der Playa de Palma, dessen Fassade runderneuert wurde. es wird von Alltours gemanagt.

-) St. Regis Mardavall

Die Bar und das Restaurant mit Michelin-Stern der Edelherberge an der Costa d'en Blanes wurden renoviert.

-) Hoposa Cultural Boutique Hostal

Runderneuerung des 24-Zimmer-Hauses in Port de Pollença. Vier Sterne wird es haben, die Eröffnung ist für April vorgesehen.

-) Seramar Comodoro Playa

Der Pool des Viersternehauses in rster strandlinie in palmanova wurde erneuert. Eröffnung des Hotels: 1. April.

-) Globales Panamá

Das ehemals Hotel Lively Playa heißende Haus verfügt über drei sterne und soll renoviert am 15. Mai wieder Gáste empfangen.

-) Hotel Formentor

Die ehrwürdigste Herberge der Insel wurde völlig entkernt und wird derzeit zu einem Superluxustempel umgebaut. Vor 2023 soll es nicht eröffnet werden.