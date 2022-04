90 Prozent der Mallorca-Hotels bereits im Mai geöffnet

Angesichts des großen Interesses von Ausländern an Urlaub auf Mallorca werden im Mai mehr Hotels als zum gleichen Zeitpunkt in Vor-Corona-Jahren geöffnet haben. 90 Prozent der Häuser werden vom kommenden Wochenende an Gäste empfangen können, wie der Verband Fehm der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora bestätigte.

In Palma werden laut dem Verband Asphama sogar 100 Prozent der Hotels zugänglich sein. In der Stadt befinden sich 75 Herbergen.

Reiseveranstalter wie Tui sind fest davon überzeugt, dass die Insel vor einer historisch sehr wichtigen Saison steht. Mallorca sei gut vorbereitet, äußerte Ian Livesay, der für die iberische Halbinsel zuständige Manager des Konzerns. Dies könne man allerdings auch von Konkurrenzzielen sagen.