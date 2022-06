Nach zwei Jahren Corona-Pandemie boomt der Tourismus auf Mallorca wie lange nicht mehr. So lag die Hotelauslastung in der Inselhauptstadt Palma im Juni deutlich über den Zahlen von 2019. Grund dafür ist vor allem der Kreuzfahrttourismus. Viele Schiffs-Passagiere reisen bereits einige Tage vor ihrer Kreuzfahrt an, um die Insel und Palma zu genießen. Sie buchen sich dann in die Hotels der Stadt ein.

Der Präsident der Hotelvereinigung von Palma und Cala Major (ASPHAMA), Javier Vich, äußerte sich gegenüber der spanischen MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" wie folgt: "Die Kreuzfahrten haben einen positiven Einfluss auf die Hotelbelegungen in der Inselhauptstadt. Das ist an den Buchungszahlen messbar. Lag die Hotelauslastung 2019 im Juni bei rund 87 Prozent, verzeichnen wir in diesem Jahr eine erhöhte Belegung von rund 90 Prozent. Ähnliche Nachrichten Pilotprojekt zum europäischen Austausch von Urlauber-Daten Mehr ähnliche Nachrichten (1) Ian Livesey, TUI-Direktor für das spanische Festland und die Balearen, erklärt, dass Palma in dieser Sommersaison für alle Reedereien auf ihren Mittelmeer-Rundreisen ein wichtiger Referenzhafen sei. "Zwischen 20 und 30 Prozent der Kreuzfahrtpassagiere, die am Flughafen ankommen, entscheidensich dafür, einige Tage vor oder nach ihrer Kreuzfahrt hier zu bleiben." Neben dem Fährhafen gilt auch Palmas Airport Son Sant Joan als Dreh- und Angelpunkt für Reisende. Doch nicht nur die Inselhauptstadt profitiert vom Kreuzfahrttourismus. Viele Tagesausflügler sind vor der anstehenden Mittelmeerreise in Touristen-Hochburgen wie Cala Millor, die Playa de Muro, Alcúdia, Can Picafort oder Peguera unterwegs. Auch für die kommenden Monate Juli und August rechnen Tourismusexperten und Hoteliers mit einer hohen touristischen Auslastung. Im Hafen von Palma werden insgesamt 53 Kreuzfahrtschiffe erwartet.