Auch an diesem Mittwoch befindet sich die Fluggesellschaft Eurowings weiterhin im Streik. Bereits am Montag und Dienstag hatte es nicht nur an deutschen Flughäfen, sondern auch an Palmas Airport Son Sant Joan auf Mallorca zahlreiche Verspätungen und Flugausfälle gegeben.

Für Mittwoch sind von den ursprünglich geplanten 450 Starts und Landungen an den Flughäfen Düsseldorf, Köln/Bonn, Stuttgart, Hamburg und Berlin 307 gestrichen worden. Mit dem dreitägigen Streik will die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit bessere Arbeitsbedingungen durchsetzen. Aufgrund der Überlastung des Personals werden unter anderem längere Ruhezeiten und kürzere Einsätze gefordert. Als Reaktion auf den Streik hatte Eurowings am Dienstag angekündigt, seine Wachstumspläne in Deutschland auf Eis zu legen. Damit werde auch der Aufbau von mindestens 200 Stellen gestoppt. Finanzchef Kai Duve hatte am Montag am Flughafen Köln/Bonn berichtet, dass jeder Streiktag die Lufthansa-Tochter einen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag koste. Dadurch gefährde der Streik auch Arbeitsplätze. Die österreichische Tochter Eurowings Europe ist nicht vom Streik betroffen. Auch die eigenständige Airline Eurowings Discover, die von Frankfurt und München aus operiert, ist nicht vom aktuellen Streikaufruf der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit betroffen. Diese Flüge sind am Mittwoch zwischen Deutschland und Mallorca vom Streik betroffen: (EWG6893) Berlin Brandenburg - Mallorca: Gestrichen (EWG4098) Dortmund - Mallorca: Gestrichen (EWG7582) Hamburg - Mallorca: Gestrichen (EWG9574) Düsseldorf - Mallorca: Gestrichen (EWG1786) München - Mallorca: Gestrichen (EWG8590) Berlin Brandenburg - Mallorca: Gestrichen (EWG586) Köln - Mallorca: Gestrichen (EWG8588) Hamburg - Mallorca: Gestrichen (EWG9586) Düsseldorf - Mallorca: Gestrichen (EWG6892) Mallorca - Berlin: Gestrichen (EWG4099) Mallorca - Dortmund: Gestrichen (EWG7583) Mallorca - Hamburg: Gestrichen (EWG9575) Mallorca - Düsseldorf: Gestrichen (EWG8591) Mallorca - Berlin Brandenburg: Gestrichen (EWG6802) Mallorca - Dresden: Gestrichen (EWG587) Mallorca - Köln: Gestrichen (EWG2585) Mallorca - Stuttgart: Gestrichen