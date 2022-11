Die Dokumentation "Spaniens spannende Mitte: Madrid, Toledo und die iberische Serengeti" zeigt der HR am Freitag, 4. November, um 21 Uhr.

Gran Via, Retiro-Park, Cibeles-Brunnen und Puerta del Sol – all das will man sehen, wenn man als Tourist in Spaniens Hauptstadt Madrid kommt. Komfortabel lassen sich die berühmten Avenidas mit ihren Prachtbauten aus dem 19. und 20. Jahrhundert bei einer City-Bus-Tour bestaunen. Das spart Kraft für abwechslungsreiche Spaziergänge an weniger bekannte Plätze in der Altstadt oder im Literatenviertel Huertas ...

Dort findet man verborgene Aussichtsterrassen mit Chill-Out-Bars, trendige Restaurants, aber auch traditionelle Bodegas. Den schönsten Ausklang einer Tour durch Madrid gibt es am ägyptischen Templo de Debod: Grandioser kann der Blick auf den Sonnenuntergang über dieser Stadt der Könige nicht sein!