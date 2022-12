Mit der Verschickung von 3500 Kisten mit Mallorca-Orangenan Reisebüros in Deutschland, Österreich und den Niederlanden will der jahrzehntelang mit der Insel eng verbundene Reisekonzern Alltours bei den Urlaubsexperten Appetit auf die Insel machen.

Behilflich bei der Aktion mit 31.500 Kilogramm Orangen ist laut einer Pressemitteilung des von Willi Verhuven geleiteten Unternehmens die von dem Deutschen Franz Kraus geführte Firma Fet a Sóller. Die Initiative hat es sich zur Aufgabe gemacht, im Zitrusanbau Ökologie mit Ökonomie zu verbinden und Traditionen hoch zu halten.

Alltours unterhält auf Mallorca mehrere Allsun-Hotels unter anderem an der Playa de Palma in Can Pastilla und Cala Millor, die bis tief in den noch warmen November hinein geöffnet waren. Das Unternehmen sieht die Insel weiterhin als einen seiner wichtigsten Märkte.

Die Marke Alltours gibt es seit über 45 Jahren. Mit über 1,7 Millionen Gästen im Geschäftsjahr 2018/2019 zählt das Unternehmen zu den fünf größten Reiseveranstaltern Deutschlands und in Europa zu den Top Ten. Zur Alltours-Gruppe gehören neben den Veranstaltern Alltours und Byebye sowie die Incoming-Agentur Viajes Allsun.