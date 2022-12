Das verlängerte Wochenende auf Mallorca lockt mehr europäische Touristen in Palmas Innenstadt als zuvor angenommen. Grund für die Brücken-Woche sind übrigens zwei sehr unterschiedliche Feiertage: Am Dienstag (6.12.) feierte Spanien seine Verfassung, am 8. Dezember wird die Inmaculada Concepción, auch bekannt als Mariä Empfängnis, gefeiert. Die massive Präsenz spanischer und ausländischer Urlauber summiert sich zum vorweihnachtlichen Geschäft und kurbelt nach Angaben des Verbandes der Unternehmensverbände der Balearen (Caeb) die Wirtschaft auf der Insel zusätzlich an.

In den Straßen der Altstadt von Palma herrschte am Montag ein großer Besucherandrang, der sich auf die touristischen Bereiche rund um die Kathedrale La Seu, die Einkaufspassage Jaume III, Passeig del Borne, Calle Sant Miquel, die Plaça de Espanya und die Plaça Major konzentrierte. Auch in den Geschäften herrschte reger Betrieb. Nach Angaben der Hotelverbände liegt die Auslastung in den Stadthotels in diesen Tagen bei rund 50 Prozent.

Nach Angaben des Präsidenten des Zusammenschlusses von Unternehmen des Tourismussektors auf den Balearen (Aviba), Francesc Mulet, ist der Umsatz im Vergleich zum selben Zeitraums des Vor-Corona-Jahrs 2019 um etwa 19 Prozent gestiegen, im Vergleich zum Vorjahr sogar um 30 Prozent. Aus europaweiter Sicht profitieren allerdings am meisten nordeuropäische Länder vom verlängerten Wochenende, so Mulet. In diesem Sinne sind München, Wien, Berlin, Salzburg, Prag und Straßburg die Städte, die von den Bewohnern der Inseln bevorzugt werden, um in dieser Woche ein paar Tage Urlaub zu machen. Zudem verzeichnen die Reedereien MSC, Costa und AIDA, deren Heimathafen Palma ist, ein überdurchschnittlich hohes Buchungsaufkommen von Mallorquinern, die während des langen Wochenendes eine Reise im Mittelmeer planen.

Rund um die Feiertage wird auch auf Palmas Flughafen Son Sant Joan ein erhöhtes Verkehrsaufkommen verzeichnet. Insgesamt werden in den kommenden Tagen 2594 Flugbewegungen registriert. Nach Angaben des Flughafenbetreibers Aena wird der verkehrsreichste Tag der kommende Sonntag, 11. Dezember, sein. Dann werden auf dem Flughafen 292 Maschinen abgefertigt.