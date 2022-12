Die Bildung von Blitzeis hat am Montagmorgen den Flugverkehr vor allem auf den Flughäfen Frankfurt/Main und München behindert. Weil die Maschinen enteist werden mussten und dies ein zeitaufwändiger Vorgang ist, verspäteten sich einige Starts. Diese betrugen in etwa eine halbe Stunde. Vom Frankfurter Flughafen, dem größten Deutschlands, wurden folgende Probleme gemeldet: Von den für Montag geplanten insgesamt rund 1100 Starts und Landungen waren nach Angaben einer Flughafensprecherin am Morgen bereits 176 annulliert worden. Reisende wurden gebeten, sich vor ihrem Flug zu informieren, ob ihre gebuchte Maschine startet und sollten möglichst früh zum Check-in-Schalter kommen. Was Mallorca anbelangt, so verspätete sich der Start des Lufthansa-Fluges LH 1154 um eine knappe Stunde.



Der Flugbetrieb sei nicht komplett eingestellt, sagte die Sprecherin. Es gelte aber zunächst eine sogenannte Anflugsteuerung, was dazu führe, dass pro Stunde nur eine bestimmte Zahl von Maschinen – weniger als sonst – landen dürfe. Die Nordwest-Landebahn war demnach am Morgen gesperrt. Der Winterdienst und Streufahrzeuge seien im Dauereinsatz gewesen. Die nötige Enteisung der Flugzeuge führe ohnehin zu Verzögerungen. Und nicht nur das: Auch der Krankenstand bei Airport-Mitarbeitern dürfte in den kommenden Tagen zu Verzögerungen führen. Ein Sprecher der Betreibergesellschaft Fraport sprach im Gespräch mit der Frankfurter Rundschau von 15 Prozent. Mitgezählt seien Väter und Mütter, die wegen ihrer kranken Kinder daheimbleiben müssten. Das deckt sich mit den Angaben der Gewerkschaft Verdi, die einen Überblick über die anderen Airportfirmen hat. „Wir haben einen auffällig hohen Krankenstand von 13 bis 20 Prozent", hieß es. Von den anderen großen deutschen Flughäfen wurden keine einschneidenden Probleme gemeldet. Blitzeis bildet sich dann, wenn eine deutlich wärmere feuchte Wetterfront mit Regen auf kalte Luft unter null Grad trifft. Der Niederschlag gefriert innerhalb von wenigen Sekunden auf dem Boden und es entsteht in gefählich glatter Film. Vor allem auf Autobahnen verursacht Blitzeis immer wieder schwere Unfälle. In Extremfällen werden alle Oberflächen von dickem Eis überzogen, was zu Eisbruch von Bäumen, Bauten oder Anlagen führt.