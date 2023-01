Mallorca ist selbstredend auch dabei: Die Dokureihe „Wunderschön” präsentiert in der Folge „Die schönsten Spanienreisen” die besten Ziele für einen Urlaub am Mittelmeer. Ausgestrahlt wird die Sendung am heutigen Sonntag, 29. Januar, ab 20.15 Uhr im WDR.

Spanien gehört zu den beliebtesten Urlaubszielen der Deutschen. Andrea Grießmann stellt einige der schönsten Regionen und ihre Besonderheiten vor. Ein Muss auf dieser TV-Reise ist Mallorca. Auf der Insel ist eine Wanderung über die „Trockensteinmauer-Route" durch das Tramuntana-Gebirge eine sportliche Alternative zum Badeurlaub.

Sehenswertes gibt es auch anderenorts auf den Balearen. Zum Beispiel die Albufera des Grau, eine zwei Kilometer lange Lagune. Mit den umliegenden Flächen bildet der längliche See das bedeutendste Feuchtgebiet Menorcas und eines der wichtigsten des Archipels. Weiter geht es nach Ibiza. Dort liegt der Ort Santa Eulalia abseits der großen Clubs und hat sich ganz auf Familien-Urlaub spezialisiert. Auch das Festland hat Schönheiten zu bieten. In Valencia an der Südostküste von Spanien steht im historischen Zentrum eine fast hundert Jahre alte Markthalle und nicht weit davon entfernt ein futuristisches Opern- und Kulturhaus. Und im Hinterland der Costa Dorada, der Goldküste, wachsen die Trauben für den Cava, den berühmten spanischen Schaumwein. Die schönsten Buchten der Costa Brava entdeckt Andrea Grießmann vom Wasser aus – auf einer „Schwimm-Wanderung" entlang der Küste. In Barcelona schließlich kommt sie an der „Sagrada Família" und den Bauten von Antoni Gaudí vorbei und macht Pausen in den vielen Tapas-Bars. Die kosmopolitische Hauptstadt der spanischen Region Katalonien ist für ihre Kunstwerke und Architektur bekannt. Zumindest Sonntagabend können Spanienfreunde sich auf dem Sofa zurücklehnen und sagen: Ich reise nicht, ich gucke fern.