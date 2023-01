Der Hoteliersverband an der Playa de Palma hat der Nationalpolizei in einer Pressemitteilung vom Montag für die Festnahme zweier Diebe gedankt, die seit Wochen ihr Unwesen an der Touristenmeile trieben. Ihnen wird unter anderem zur Last gelegt, mehr als 20 Autos aufgebrochen zu haben, aus denen sie diverse Wertgegenstände entwendeten. Außerdem sollen sie auch Einbrüche in Lokalen der weitgehend im Winterschlaf liegenden Playa de Palma verübt haben. Beamte der Polizei konnten die beiden jungen Männer nach wochenlanger Ermittlungsarbeit am vergangenen Mittwoch festnehmen.

Ähnliche Nachrichten Anschlag auf Badegäste geplant: Mutmaßlicher Terrorist festgenommen Drogen-Prozess geschwänzt: Deutscher auf Mallorca festgenommen „Polizeiaktionen wie diese sind essenziell für die Sicherheit von Anwohnern wie Geschäftsleuten und stellen zudem eine Abschreckung für andere potentielle Kriminelle da. Wir bedanken uns daher für den Einsatz sowie die personelle Verstärkung der Beamten in den vergangenen Wochen. Sie hat dazu beigetragen, dass viele hier lebende und arbeitende Menschen auch nach Sonnenuntergang beruhigt auf die Straße gehen konnten", erklärte Verbandsspräsident José Fernández de Alarcón in der Pressemitteilung. Derzeit sind nach seinen Angaben etwa 20 Prozent der Herbergen an der Playa de Palma geöffnet. "Wir hoffen, dass die Polizeipräsenz insbesondere zum Saisonstart zu Ostern weiter erhöht wird", so der Präsident weiter.