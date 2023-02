Eine der von deutschen Urlaubern besonders geschätzten Straßen auf Mallorca, der Bulevar Peguera, wird in den kommenden Jahren einer Generalüberholung unterzogen. Die Gemeinde Calvià und der Inselrat präsentierten am Donnerstag einen Kostenvoranschlag. Der Asphalt der 1300 Meter langen Flaniermeile soll ausgetauscht und die Beleuchtung ersetzt werden. Auch ein automatisches Bewässerungssystem von Grünflächen ist eingeplant. Im Jahr 2025 soll alles fertig sein.

Peguera ist traditionell ein begehrter Ferienort für Bundesbürger. Vor allem der lange Strand, die große Auswahl von Gastrobetrieben und die idyllische Lage der Cala Fornells begeistern die Deutschen Jahr für Jahr. Die Tatsache, dass so viele Bundesbürger Peguera bevorzugen, dagegen Briten jedoch das benachbarte Magaluf, ist historisch begründet: In den 60er-Jahren teilten Reiseanbieter aus den beiden Ländern ihre Aktionsgebiete regelrecht auf.

Im Kostenvorschlag in Höhe von 1,6 Millionen Euro ist auch ein weiteres Projekt enthalten, nämlich ein sogenannter Archäologiepark im ebenfalls zu Calvià gehörenden Santa Ponça. Man rechnet in dem 45 Hektar großen Gebiet am Puig de sa Morisca mit 150.000 Besuchern pro Jahr.

Es sollen immerhin acht Kilometer lange Wanderwege angelegt und Aussichtspunkte mit interessanten Fernblicken eingerichtet werden, hinzu kommen neue Kinderspielplätze und Picknickareale. Das bereits existierende Areal wird seit dem 10. Januar vowiegend von Schülergruppen besucht.