Die Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), der drittgrößte Staatsfonds der Welt, will sich zu 51 Prozent an "Meliá Hotels International" in Magaluf auf Mallorca beteiligen. Die Verhandlungen seien der spanischsprachige Wirtschaftszeitung "El Confidencial" zufolge in einem sehr fortgeschrittenen Stadium und beziehen sich auf das Strandhotel Meliá Calvia Beach. Hierbei soll die Beteiligung der amerikanischen Avenue Capital Group aufgekauft werden, welche sich auf schätzungsweise 250 Millionen Euro beläuft. Meliá wird seinen Anteil von 49 Prozent behalten.